Правительство Японии планирует завершить вакцинацию всех желающих к концу осени

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Японии планирует завершить вакцинацию от коронавируса всех желающих в стране к октябрю - ноябрю этого года. Об этом в субботу премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил в эфире утренней передачи на телеканале Yomiuri .

"В конечном счете мы хотели бы завершить вакцинацию всех желающих к октябрю - ноябрю. Наша задача привить как можно больше людей как можно раньше, и мы сделаем все необходимое для этого", - отметил он. Глава японского правительства выразил уверенность, что прирост новых случаев заражения начнет снижаться, как только примерно 40% населения получит первую дозу вакцины, добавив, что власти хотели бы довести этот показатель до 50% до конца текущего месяца. "И хотя мы сталкиваемся с критикой из-за того, что процесс вакцинации идет медленно, в день мы прививаем 1,2 млн человек - это значительно больше, чем мы планировали изначально", - подчеркнул премьер-министр.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Практически завершена иммунизация 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет. Сейчас в этой категории почти 79% привиты одной дозой вакцины, более 50% - двумя. В прошлом месяце в Японии началась иммунизация всех возрастных групп. По состоянию на 14 июля в стране 31% населения получил одну дозу вакцины, 19% - две.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом, однако вакцинация с использованием разработки AstraZeneca пока не проводится.