Губернатор Псковской области заявил, что регион подошел к пику третьей волны коронавируса

ТАСС, 17 июля. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Псковской области остается напряженной, но власти фиксируют снижение темпов распространения инфекции. Это говорит о достижении пика третьей волны пандемии, сообщил в субботу в своем еженедельном обращении губернатор региона Михаил Ведерников.

"Эпидситуация в Псковской области остается напряженной. При этом впервые с середины июня зафиксировано незначительное снижение темпов распространения инфекции: рост числа заболевших по итогам недели составил 8,8% против 32,62% за две предыдущие недели. Можно осторожно предположить, что мы подошли к пику волны", - сказал он.

Губернатор отметил, что во вторую волну пандемии количество заболевших COVID-19 было гораздо больше и порой достигало почти 400 человек в сутки. В этот раз, по мнению Ведерникова, ситуация не обострилась в связи с активной вакцинацией в области, что помогло снизить активность вируса. Он отметил, что прививочная кампания активно идет в том числе в администрации региона, где среди сотрудников аппарата уже достигнут показатель в 60% привитых, а в некоторых департаментах он достигает 85%.

В связи с паузой в прививочной кампании, которая возникла на неделе, власти региона совместно с главным санитарным врачом Псковской области приняли решение перенести требуемые сроки по первой прививке на неделю - с 23 июля на 30 июля.

"На этой неделе действительно в ряде учреждений заканчивались препараты, и поэтому произошел небольшой сбой в поставках. Не все медучреждения оперативно заносили данные о вакцинированных в единый реестр Минздрава. По этой причине федеральный центр видел у нас несколько больше вакцины, чем было на самом деле. Но справедливости ради нужно сказать, что и сама электронная база периодически подвисает из-за большого числа пользователей", - прокомментировал причины перебоев с поставками вакцины в регион Ведерников.

По последним данным, в Псковской области выявили за все время пандемии 41 924 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 131 человек. Выздоровели 34 585 пациентов, умерли - 515.