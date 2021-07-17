{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число проникших в Литву с начала года нелегальных мигрантов превысило 2 тысячи

За прошедшие сутки при попытке незаконно попасть в Литву с территории Белоруссии был задержан 121 человек, сообщила Служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики

ВИЛЬНЮС, 17 июля. /ТАСС/. Число нелегальных мигрантов, проникших в Литву с начала текущего года, превысило 2 тыс. Об этом в субботу сообщила Служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики.

"За прошедшие сутки при попытке незаконно попасть в Литву с территории Белоруссии задержан 121 человек. Всего с начала года число задержанных нелегалов составило 2 023", - говорится в сообщении.

На литовско-белорусской границе в этом году задержано в 25 раз больше нелегалов, чем за весь 2020 год. Большинство среди мигрантов составляют граждане Ирака - 1 045, также установлены 198 граждан Конго, 121 - Камеруна, 78 - Гвинеи, 74 - Ирана. Гражданство нелегалов, как правило, записывается с их слов, так как обычно они пересекают границу без документов.

Правительство Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитва
На форуме "Таврида" разработают коллекцию биоразлагаемой одежды
На смену собрались 400 участников из 64 регионов России
Читать полностью