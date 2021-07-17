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Кириенко: интеграция проектов платформы "Россия - страна возможностей" должна развиваться

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента, следует усилить интеграцию между проектами платформы и "другими проектами в государстве, которые направлены на поддержу самореализации молодежи, развитие самосовершенствования

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко призвал усилить интеграцию между проектами платформы "Россия - страна возможностей".

"Первое - синергия и интеграция между проектами, второе - "бесшовные" переходы и возможность переходить из проекта в проект", - сказал Кириенко в субботу на встрече с победителями проектов в ходе второй смены форума "Территория смыслов".

По его словам, следует усилить интеграцию между проектами платформы и "другими проектами в государстве, которые направлены на поддержу самореализации молодежи, развитие самосовершенствования". В частности, он упомянул о взаимодействии с проектами общества "Знание" и арт-кластера "Таврида".

"Второе - надо построить "бесшовный" переход между проектами. Заканчивается большая перемена, ребята выходят из школы в институт, и какой-то другой проект платформы "Россия - страна возможностей" должен их подхватить и дать возможность двигаться вперед", - подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что в настоящий момент платформа объединяет 26 проектов. "У нас около 8 млн человек, которые за три года поучаствовали в различных проектах, <...> причем многие не в одном проекте", - сказал Кириенко. По его словам, в России более 40 млн человек, которые относятся к категории молодежи. "Это значит, что мы как минимум до 30 с лишним миллионов не дотянулись. Не все сразу, понятно. Должна быть последовательная история развития", - подчеркнул он.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
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