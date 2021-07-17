На форуме "Таврида" разработают коллекцию биоразлагаемой одежды

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Участники пятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", открывшейся в Крыму, разработают коллекцию биоразлагаемой одежды, подготовят несколько хореографиечских постановок и выполнят эскизы клипов для песен пяти популярных исполнителей, сообщили журналистам в пресс-службе мероприятия.

"На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму стартовал пятый образовательный заезд "Студия", который объединил арт-школы индустрии моды, современной музыки и клипмейкинга, современной хореографии и Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters по направлению "Клипмейкинг", - говорится в сообщении.

На смену собрались 400 участников из 64 регионов России. Запланированы презентации авторских форматов, творческих номеров и продуктов, созданных совместно участниками заезда; воркшопы и мастер-классы от представителей бренда HUGO, Fashionavation, школы 3D Couture, журнала Fashion Collection, Бизнес-школы RMA, лейбла "СОЮЗ МЬЮЗИК", TikTok Университета, коммуникационного агентства Say Yes и других.

"Арт-школа индустрии моды объединила дизайнеров одежды, стилистов и визажистов, фотографов и видеографов, моделей и менеджеров индустрии моды. <...> Участники арт-школы создадут апсайкл-коллекцию одежды вместе с HUGO и Романом Уваровым, креативным директором и создателем бренда RomaUvarovDesign, будут работать над экспериментальной коллекцией биоразлагаемой одежды под кураторством Аниты Грэй, основателя бренда Anita Grey, создадут контент для специального выпуска журнала Fashion Collection о "Тавриде", попробуют себя в моделировании цифровой одежды", - отметили в пресс-службе.

Участники арт-школы современной музыки и клипмейкинга создадут музыкальные треки, лучшие из которых войдут в программу фестиваля "Таврида-арт". "Также в рамках арт-школы современной музыки и клипмейкинга пройдет чемпионат ArtMasters по направлению "Клипмейкинг". В командных соревнованиях примут участие художники по костюмам, художники по гриму, гейм-дизайнеры, художники-аниматоры, клипмейкеры, режиссеры монтажа, дизайнеры смешанной реальности, операторы кино и ТВ. Конкурсанты чемпионата создадут пять эскизов клипов на песни группы "Город 312", Дины Гариповой, Jukebox, Daasha и Киоссе", - сообщили в пресс-службе.

По информации оргкомитета, планируется, что в рамках арт-школы современной хореографии хореографы и танцоры пройдут отбор в танцевальную команду фестиваля "Таврида-арт" и создадут три хореографические постановки.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.