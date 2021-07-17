Первая карбасная регата открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июля. /ТАСС/. Первая поморская карбасная регата в субботу началась в Архангельске. Как рассказал ТАСС организатор регаты, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, для гонок были специально построены три карбаса, участники будут соревноваться как на веслах, так и под парусом.

Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространено с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях.

"С 11 часов начались старты, до 14 часов будут проходить гребные гонки, до 18 часов будут парусные гонки, по три гонки на веслах и парусах. Вечером мы объявим финалистов, которые будут соревноваться в воскресенье", - сказал Шкаруба.

Три судна длиной 5,6 м были выстроены по проекту сельдяного карбаса 1964 года из архивов конструкторского бюро Соломбальской судоверфи. Форма судна, крепление двух мачт и весел традиционные, а технология производства - современная, чтобы карбасы получились одинаковые. Это важно для соревнований. "Оно сделано по современной технологии, у нас нет кокор (кокора - нижняя часть ствола хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, перпендикулярным стволу - прим. ТАСС), потому что из кокор сложно сделать несколько одинаковых судов, кокоры одинаковые не растут, - пояснил собеседник агентства. - Поэтому мы использовали ламинированные конструкции: кили, форштевни, шпангоуты ламинированные. Мы используем старую форму и наполняем новыми технологиями".

Карбасы назвали словами на поморской говоре (языке) - "Койду" (куда), "Пошто" (зачем) и "Сейгод" (в этом году). Управление карбасом отличается от управления обычной лодкой или яхтой. Здесь прямоугольные паруса, а весла крепятся не с помощью уключин, а на кочетах - штырьках. В гонках участвуют шесть команд из Архангельска и Санкт-Петербурга, они тренировались ходить на карбасе в течение недели. "Посмотрите, насколько все руки в мозолях, до крови. И у меня еще нормально", - показал участник из команды Северного Арктического федерального университета.

Спортсмены проходят дистанцию от Красной пристани до яхт-клуба на улице Логинова и обратно. В одну сторону это примерно 2 км. В Архангельске 24 градуса, солнечно, но довольно сильный северо-западный ветер, который еще и гонит воду в Северной Двине в обратном течению направлении.

Маршрут гонки частично повторяет исторический 1870 года, когда в Архангельске проходила регата на карбасах в честь визита в город Великого князя Алексея Александровича. Тогда участники стартовали от той же пристани, которая называлась Соборной, и шли до реки Кузнечихи. Всем рулевым тогда Великий князь вручил серебряные часы. Вторая гонка на карбасах в Архангельске проходила в 1884 году в дни празднования 300-летия города.

Дальнейшая жизнь карбасов

Организаторы поморской регаты планируют, что она станет традиционной. "Я уверен, будет продолжение при участии всех заинтересованных сторон, - сказал Шкаруба. - Мы надеемся, что это будет востребовано".

По завершении регаты карбасы отправят в Кенозерский национальный парк на юге Архангельской области. Там они будут использоваться для туристов, а также для обучения управлению небольшими деревянными судами. "Нам это интересно как исследование. В прошлом году мы там катали и обучали управлению парусным судном на "Вашке" - это большой карбас, а здесь небольшие суда, - добавил собеседник агентства. - Наш клуб "Морские практики" будет осваивать этот тип судна как туристические. Это будут яхтсмены, у которых есть права, которые могут такие путешествия совершать. Мы таких людей готовим в нашей школе".

Для того, чтобы карбасы можно было использовать в Архангельске, например, как прогулочные суда, требуется инфраструктура. Этим летом Северному морскому музею был передан причал № 108 на Красной пристани, его можно использовать для швартовки небольших судов. Но пока здесь установлен временный понтон. "У традиционного флота в Архангельске появляется шанс состояться, он напрямую зависит от создания инфраструктуры, создания причала, понтона, базы такого клуба, о чем мы давно говорили, - резюмировал Шкаруба. - И здесь нам надо рука об руку работать с властью, мы готовы в этом участвовать".

Первая поморская карбасная регата проходит при поддержке Фонда президентских грантов и благотворительного фонда Владимира Потанина. Она стала кульминационным событием международного форума деревянного судостроения "Матица", который проходит в Архангельске с 15 по 18 июля.