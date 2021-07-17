Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки его аккаунта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не будет подавать с суд в связи с блокировкой его аккаунта в Instagram, но будет решать эту проблему в рамках правил соцсети, пока это возможно. Об этом владыка заявил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас в церкви не принято судиться в светском суде, потому мы используем те методы, которые доступны. У Instagram есть своя политика и свои правила, мы будем действовать в рамках этих правил, до тех пор, пока это возможно. Но если нет, то будем апеллировать к общественному сознанию", - сказал митрополит.

Он добавил, что "эта ситуация уже стала достоянием гласности довольно быстро, поскольку все-таки подписчиков достаточно много, и такая ситуация не могла остаться незамеченной". Владыка уточнил, что у его аккаунта в Instagram до блокировки было 52 тыс. подписчиков.

Закрытие доступа к своей странице с этой соцсети он связывает либо с жалобами активистов ЛГБТ-сообщества, либо "антипрививочников". "Я активно призываю к вакцинации. Но у нас, в том числе и в церкви, и не только в церкви, есть очень агрессивно в этом отношении настроенные люди, которые ведут целенаправленную кампанию против вакцинации. Я думаю, что именно эти люди и добились того, чтобы этот аккаунт был заблокирован", - заявил владыка.

Ранее в интервью журналистам телеканала RT митрополит Иларион также выдвигал версию о блокировки его аккаунта из-за жалоб противников вакцинации от коронавируса.