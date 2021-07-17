Власти Греции ввели комендантский час на острове Миконос из-за коронавируса

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Греции ввели с субботы до 26 июля комендантский час с 01:00 (совпадает с мск) до 06:00 на туристическом острове Миконос в связи с тревожным ростом числа случаев инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, изданном заместителем министра по делам защиты граждан Никосом Хардалиасом, отвечающим за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями.

В документе отмечается, что "в связи с тревожной локальной вспышкой эпидемии в последние сутки правительство установило с субботы, 17 июля, ряд ограничительных мер для острова Миконос". "В частности, это запрет на передвижения с 01:00 до 06:00, за исключением случаев работы и серьезных проблем со здоровьем. Во-вторых, запрещение музыки [в предприятиях общественного питания, развлекательных учреждения и ночных клубах] круглосуточно начиная с 18:00 сегодняшнего дня", - говорится в сообщении. Меры действуют до 06:00 понедельника, 26 июля, при этом время от времени будет проводиться оценка эпидемиологической ситуации на острове.

Остров Миконос славится красивыми пляжами, бурной ночной жизнью, фешенебельными ресторанами, дорогими отелями и виллами, а также богемной публикой. Там любят отдыхать греческие звезды и мировые знаменитости. Власти в последнее время неоднократно выражали недовольство тем, что на яхтах и виллах проводятся вечеринки, часто без соблюдения мер предотвращения распространения коронавируса.

Хардалиас отметил, что на Миконосе, как и на всей территории Греции, запрещено проводить какие-либо мероприятия с физическим присутствием в одном месте более 20 человек в частных помещениях. Административный штраф в случае нарушения составляет от 50 000 до 200 000 евро для арендатора или концессионера частного непрофессионального помещения, в котором проводится подобное мероприятие.

"Мы призываем жителей, посетителей и профессиональных работников нашего прекрасного острова добросовестно соблюдать установленные меры, а администрация острова должна немедленно активировать информационные механизмы и контролировать соблюдение мер, чтобы в ближайшее время распространение вируса прекратилось и Миконос вернулся к своему нормальному состоянию", - подчеркнул Хардалиас.

Газета "Иефимерида" в субботу отметила, что коронавечеринки, скопление людей и полное невыполнение установленных санитарных правил всего за несколько дней превратили Миконос в эпидемиологическую бомбу. С 10 по 16 июля на Миконосе подтвержден 331 случай COVID-19, сообщает издание. По сведениям информационного портал Newsit.gr, всего за одну неделю число активных случаев заболевания на Миконосе увеличилось в четыре раза, а в городах Ираклион и Ретимно на острове Крит - в два и три раза соответственно. В красную зону греческие власти включили также острова Санторин, Парос и Иос, но пока там дополнительные ограничения, как на Миконосе, не вводятся.

Ситуация в стране

В целом в Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400-800 за сутки в начале июля до более чем 3 000 за сутки в середине месяца, что специалисты объясняют общим расслаблением населения и распространением дельта-штамма. По данным на 16 июля, в стране выявили 2 691 случай инфицирования коронавирусом, в том числе у 11 человек при контроле на въезде в страну. Общее число выявленных заразившихся с начала эпидемии достигло 452 200. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 12 883 человека.

При этом в стране активно идет кампания вакцинирования. По данным на 16 июля, в Греции с 11-миллионным населением сделано около 9,67 млн прививок. Более 5,4 млн греческих граждан получили хотя бы одну дозу, а свыше 4,53 млн завершили вакцинацию.