В Пскове прошла церемония закрытия "Летнего университета" для студентов из Белоруссии

ТАСС, 18 июля. Образовательный проект Союзного государства России и Белоруссии "Летний университет" завершил свою работу в субботу. Официальная церемония закрытия прошла в Пскове и закончилась пролетом самолетов над рекой Великой с флагами двух стран, сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского госуниверситета (ПсковГУ).

"Завершился проект "Летний университет" - главное образовательное событие Союзного государства в 2021 году. Церемония закрытия состоялась в Пскове <…> Завершение проекта ознаменовал пролет легкомоторных самолетов с флагами России и Республики Беларусь над акваторией реки Великой", - рассказали в пресс-службе.

В рамках торжественного закрытия проекта на городском пляже Пскова прошла развлекательная программа с участием коллектива джамперов. Участники "Летнего университета" совершили массовый сплав на SUP-бордах, за что им вручили памятные медали.

Работа "Летнего университета"

В течение двух недель студенты из вузов Белоруссии имели возможность обучаться на разных образовательных программах в 12 российских университетах. Так, в ПсковГУ, который принял больше всего человек (150 студентов), для них были доступны гуманитарные направления, в том числе журналистика, филология, история. С лекциями для участников выступили спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов, а также другие эксперты.

В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. Туполева студенты изучали компьютерное зрение и кибербезопасность, знакомились с реальными примерами автоматизации производства, а также работали над собственными проектами.

"В Северо-Кавказском федеральном университете студенты примерили опыт цифровой трансформации процессов государственного управления на примере Железноводска - лучшего в России "умного города", а в Крымском федеральном университете попробовали на себе пешеходный туризм и трекинг на объектах культурного наследия Крыма", - рассказали в пресс-службе.

Прошедшие обучение студенты по итогам работы "Летнего университета" подготовили социальные проекты. Среди них приложения для путешествий, идеи в области медицины и нравственно-полового воспитания. Все они смогут быть реализованы в Белоруссии.

О проекте

В рамках проекта "Летний университет" с 4 по 18 июля 12 университетов из семи федеральных округов России одновременно приняли порядка 700 студентов различных специальностей из вузов Белоруссии. К участию в проекте привлечены такие российские вузы, как Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Дальневосточный федеральный университет, а также Сибирский и Северо-Кавказский федеральные университеты.

Тематические программы разработаны для углубления и применения на практике предметных знаний. Среди основных направлений дополнительных образовательных программ: инженерные науки, биоинженерия и медицина, история, филология, международная журналистика, туризм и сервис, дизайн, сельское хозяйство, педагогика.