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Пандемия COVID-19

В США заявили, что Харрис не нужен карантин после выявления COVID-19 у встречавшихся с ней

Вице-президент и ее сотрудники прошли полный курс вакцинации

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и сотрудники ее аппарата во время встречи не вступали в тесный контакт с законодателями из штата Техас, у которых был позднее выявлен коронавирус нового типа. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении старшего советника и пресс-секретаря вице-президента Симоны Сандерс.

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"Вице-президент 13 июля встретилась с представителями законодательной власти штата Техас, приехавшими в Вашингтон. Сегодня нам сообщили, что двое делегатов получили положительный результат тестов на коронавирус, - отметила Сандерс. - Учитывая сроки этих тестов, было определено, что вице-президент и ее персонал, присутствовавший на встрече, не подверглись риску заражения, поскольку не вступали в тесный контакт со сдавшими положительный тест, поэтому им не надо сдавать тест или уходить на карантин".

"Вице-президент и ее сотрудники прошли полный курс вакцинации", - говорится в тексте.

Теги
СШАПандемия COVID-19Харрис, Камала
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