Эксперт: "натренировать" популяционный иммунитет против COVID-19 без вакцины не получается

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Постоянный контакт с коронавирусом в небольших количествах может положительно сказаться на иммунитете, но при большом поступлении вируса организму сложно с этим справиться. Таким образом "натренировать" естественный популяционный иммунитет против коронавирусной инфекции без вакцины не получается, и пример Швеции это подтвердил, сообщил ТАСС инфекционист, вирусолог, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Жители крупных мегаполисов сегодня постоянно в той или иной степени встречаются с коронавирусом: в семье, в магазинах или транспорте. ТАСС обратился к вирусологу с вопросом, способствует ли такой постоянный контакт с вирусом, пусть даже незначительный, ослаблению иммунитета или наоборот помогает его укрепить, если человек уже переболел ранее.

"Что касается SARS-CoV-2, то есть COVID-19, то здесь ситуация может по-разному складываться, потому что параметры иммунитета у каждого человека свои. Исходно при встрече с вирусом человек может быть как в ослабленном состоянии, так и уже иммунизированном. Если эта встреча происходит неоднократно, это может положительно влиять чаще всего, если небольшая вирусная нагрузка, но если возникает большое поступление возбудителя в организм, то организм может с этим количеством не справиться. Особенно если у него есть факторы риска тяжелого течения", - говорит иммунолог.

Он отметил, что еще в начале пандемии мир разделился в том числе в связи с ответом на этот вопрос на два лагеря: одни считали, что для победы над коронавирусом достаточно естественного иммунитета, и надо просто всем переболеть, другие выступали за ограничительные меры до разработки вакцин.

"Когда еще не было вакцин, были сторонники, как среди обывателей, так и даже профессионального сообщества. В большей степени, конечно, те медики, которые не относятся к вирусологам, эпидемиологам, которые считали, что естественного иммунитета достаточно для борьбы с таким вирусом. Это один из лозунгов, по которому антипрививочное движение выступает и сейчас, отрицая вакцинацию", - сказал собеседник агентства.

Викулов добавил, что с одной стороны, будучи иммунологом-аллергологом, инфекционистом, вирусологом, он согласен, что "это было бы идеально, чтобы иммунитет справлялся с любой инфекцией". "А с другой стороны, есть множество исследований за последние 40 лет, которые показывают, что есть некоторые возбудители, вирусы, активность которых и потенциал которых таков, что иммунная система не может с ними справиться или справляется не всегда", - добавил он.

"Шведский вариант" в отношении ковида не совсем работает

По словам вирусолога, вакцинация заранее готовит иммунитет ко встрече с различными возбудителями, случаи повторного заболевания возникают, если вакцинация не привела к формированию иммунитета, или перенесенное заболевание не способствовало полноценному иммунному ответу.

"Хотя по тем публикациям, которые сейчас есть, и исследованиям, количество повторных случаев заболевания не превышает 5%, но, по российским данным, - 2,5%. Повторные случаи заболевания - имеется в виду как после перенесенного заболевания, так и после вакцинации, успешно проведенной", - сказал вирусолог.

Соответственно, "шведский вариант", по его словам, когда в этой стране отказались поначалу от карантинных мероприятий для формирования популяционного иммунитета естественным путем, "в отношении ковида не совсем работает". "Почему? Потому что, когда они пошли по этому пути, у них стало умирать пожилое население, сократилась средняя продолжительность жизни в стране. И они ввели тогда обязательные мероприятия", - пояснил эксперт.

Он рассказал, что в Швеции в настоящее время привито около 60% населения, и страна близка к популяционному иммунитету. "Уже огромное количество стран, которые достигли 60-процентной отметки популяционного иммунитета. Все эти страны - это страны высокоразвитые. Там нет стран третьего мира, это страны с высоким уровнем жизни. У них у всех очень низкий показатель летальности текущий, или ее просто даже нет. Специально этот анализ делал. Если взять топ-10 стран с популяционным иммунитетом, их суммарное число потерь суточное меньше, чем в одной только России за сутки. Понятно, что популяционный иммунитет работает", - сказал вирусолог.

Но такой иммунитет, по его словам, формируется только двумя способами: человек должен переболеть и остаться живым или пройти вакцинацию.

Может ли организм полностью адаптироваться к вирусу?

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, когда человек полностью адаптируется к вирусу, а вирус подстроится под носителя и заболевание перестанет проявляться, эксперт отметил, что говорить о такой "тренировке" иммунитета не совсем верно, поскольку вирус имеет свойство уходить от иммунного ответа.

"Так, наверное, не совсем будет правильно говорить, потому что хоть и пытаются называть коронавирус банальным ОРВИ - да, у большинства людей это малосимптомное и легкой формы заболевание - но два человека из ста заболевших COVID-19 в среднем умирают без вакцинации. Это большой процент. Это кратно больше, чем потери от гриппозной инфекции. SARS-CoV-2 - это возбудитель второй степени патогенности, поэтому врачи работают в специальных костюмах. Неслучайно ведь все сделано, - пояснил иммунолог. - Поэтому говорить о том, что это будет такая тренировка иммунитета - к сожалению, нет. Потому что для новых штаммов описано в том числе ускользание от иммунного ответа, хотя вакцины все равно работают, их эффективность ниже, но они работают".

Вообще РНК-содержащие вирусы, по его словам, отличаются тем, что это не организм к ним приспосабливается, это скорее они осваивают новые ниши и способы выключения механизмов иммунитета и ускользания от иммунного ответа.

"Мы почему-то все время исходим из того, что человеку принадлежит планета. Это очень сильно ошибочное мнение, потому что в численном составе вирусов намного больше на планете. С точки зрения их присутствия по количеству проведенных лет на планете - они несоизмеримо дольше находятся на планете. Уже даже по этим двум критериям человек должен считаться с микромиром", - отметил собеседник агентства.