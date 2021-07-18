Полицейские впервые стали патрулировать пляжи Анапы на квадроциклах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в текущем курортном сезоне стали впервые обеспечивать безопасность на пляжах Анапы на квадроциклах, а в общественных местах появились камеры с распознанием лиц. Об этом говорится в материале газеты "Щит и меч".

"В Анапе внедряют передовые методы организации безопасности гостей и жителей города-курорта. В местах массового пребывания граждан специальные камеры идентифицируют и распознают лица. А зоны отдыха стражи правопорядка теперь патрулируют на квадроциклах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "МВД-медиа".

Как пояснил один из полицейских Лаша Мониава, такой вид транспорта впервые используется в батальоне. Предварительно, сотрудники проходят обучение и сдают экзамены для получения права управления квадроциклом. Всего в распоряжении полиции Анапы четыре квадроцикла, которые значительно повышают мобильность полицейских патрулей по пляжам курорта, протяженность которых составляет более 40 км. Также имеется электромобиль, позволяющий быстро перемещаться нарядам полиции по городской набережной.

"С начала курортного сезона полицейские на квадроциклах пресекли несколько десятков административных правонарушений и не допустили ни одного факта кражи на пляже", - говорится в материале.

Кроме того, в Анапе внедряют искусственный интеллект в систему видеонаблюдения. В 2021 году в местах массового пребывания населения размещены камеры, которые способны в автоматическом режиме распознавать, идентифицировать и сопровождать нарушителей. В ближайшем будущем все фиксирующие устройства в городе - домовые и домофонные - планируется объединить в одну систему. Доступ к банку данных будут иметь все экстренные службы. Такое техническое оснащение повысит эффективность обеспечения охраны общественного порядка в городе-курорте.