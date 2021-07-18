ЮНИСЕФ доставил на Украину первые 2 млн доз американской вакцины Moderna

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину первую партию вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna в объеме более 2 млн доз. Об этом фонд сообщил в воскресенье.

"Сегодня Детский фонд ООН доставил на Украину 2 000 040 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX", - отмечается в сообщении.

Планируется, что этой партией вакцины будут прививать коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации. "Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации", - заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, призвав сограждан не медлить и вакцинироваться. Министр также сообщил в Facebook, что доставка вакцины в регионы начнется 18 июля, до среды она будет в каждой области.

В ЮНИСЕФ отметили, что, хотя на Украине появляется больше вакцин, охват вакцинацией против COVID-19 еще недостаточен для того, чтобы люди могли отказаться от соблюдения физической дистанции и ношения масок.

По данным Минздрава, в течение субботы на Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 50 435 украинцев, в том числе вторую дозу - 16 356 человек. С начала вакцинации, которая на Украине стартовала 24 февраля, в стране сделаны 4 061 475 прививок. При этом полностью иммунизированы 1 422 536 человек. За время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 244 495 человек, выздоровели 2 181 198 человек, умерли 52 726. В субботу в стране зафиксировали 299 новых случаев COVID-19, что почти в два раза меньше, чем днем ранее (591). Летальных исходов было восемь.

Для инъекций на Украине применяют препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, а также CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. От использования и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. Вакцина Moderna требует особых условий транспортировки и хранения - температуры от минус 50 до минус 15 градусов по Цельсию. Для полного курса вакцинации этим препаратом нужно получить две дозы.