В Праге измазали краской парапет Карлова моста

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Парапет Карлова моста, являющегося одной из главных культурно-исторических достопримечательностей Праги, в воскресенье измазал краской неизвестный вандал. Об этом сообщили ТАСС в управлении муниципальной полиции столицы Чехии.

"На парапет моста рядом со скульптурой святого Иоанна Крестителя белой краской из аэрозольного баллончика латинскими буквами нанесена надпись длиной около 30 см", - отметили в муниципальной полиции.

Надпись содержит мужское и женское имена. Полиция ведет поиск вандала, которому грозит уголовное преследование по статье "порча чужого имущества", предусматривающая до трех лет лишения свободы.

Часть парапета и одна из исторических скульптур на Карловом мосту были измазаны несмывающейся голубой краской из аэрозольного баллончика 9 июля. Полиция в течение суток установила личности вандалов. Ими оказались несовершеннолетние юноша и девушка. Нанесенный ими ущерб оценивался в сумму не менее 100 тыс. крон (около €3,9 тыс.). К устранению краски были привлечены реставраторы лучших пражских музеев. Данная работа им предстоит и на этот раз.

Подобный инцидент также произошел в Праге два года назад. Тогда два брата - туристы из Германии - измазали часть Карлова моста краской из аэрозольных баллончиков. Они были осуждены на год условно и им на пять лет был запрещен въезд в Чехию. Кроме того, каждый из них заплатил штраф в сумме 100 тыс. крон (примерно €3,9 тыс.).

Строительство Карлова моста, связывающего разделенные рекой Влтава центральные районы Праги, началось в июле 1357 года и было завершено в 1402 году. Он был назван в честь величайшего короля Чехии Карла IV (1346 - 1378), которому принадлежала также корона Священной римской империи.