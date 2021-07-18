В Северной Осетии закроют доступ в склепы для защиты от вандалов

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июля. /ТАСС/. Склепы в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" в Северной Осетии закроют для защиты от вандалов. Об этом ТАСС сообщил Батрадз Цогоев - директор национального музея республики, которому подведомствен некрополь.

"Было принято решение закрыть доступ во все склепы, чтобы невозможно было доставать оттуда останки. По старинным чертежам будут восстанавливать ставни. Также будет увеличена численность охраны. Безопасность будет обеспечиваться круглосуточно", - сказал Цогоев.

В 2019 году было возбуждено дело по факту вандализма. Тогда молодой человек извлек из склепа черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа, сфотографировался с ними на камеру своего мобильного телефона и опубликовал фотографии на своей личной странице в социальной сети. В начале месяца МВД республики была назначена проверка действий девушки, которая выложила в соцсетях фотографию из некрополя с человеческим черепом в руках. Также известны факты кражи человеческих останков.

По словам Цогоева, посещение территории некрополя будет возможно, однако в сами склепы доступа уже не будет. Будут ужесточены и требования к экскурсоводам, которые должны будут при входе в некрополь разъяснять туристам правила поведения.

Некрополь "Город мертвых" является историко-архитектурным памятником и находится под охраной государства. Первые захоронения относятся к началу ХVII века. Всего там находятся 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений родственников.