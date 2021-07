Гранты почти на 8 млн рублей распределили на второй смене форума "Территория смыслов"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Авторы лучших проектов, представленных на смене "Россия - страна возможностей" молодежного форума "Территория смыслов", получили около 8 млн рублей в качестве грантов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба форума.

"Для участников очного формата второй смены "Россия - страна возможностей" проходил всероссийский конкурс молодежных проектов. Участниками было представлено 74 проекта. По итогам публичных защит были рекомендованы к присуждению грантовых средств - 15 проектов на общую сумму более 7,8 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самый маленький грант на сумму в 100 тыс. рублей получил проект в сфере саморазвития "Do it yourself - мастер класс для молодежи". Самый большой грант на более чем 1,2 млн рублей получила инициатива по разработке игрофицированного портала обучения навыкам информационной безопасности "Cyber training".

По данным организаторов, в работе смены приняли участие 1 тыс. человек: 350 из них находились на площадке форума, еще 650 присоединились к работе форума онлайн через цифровую платформу "Россия - страна возможностей".

"Из 350 очных участников смены 204 являются победителями, финалистами или призерами конкурсов нашей платформы. 27 человек приехали на форум уже не в первый раз. Компетенции и навыки будущего, креативные индустрии, туризм, искусство, IT, наставничество, карьеры - эти и другие знания вы впитывали на протяжении всей смены от победителей, наставников и руководителей проектов нашей платформы. Используйте их, действуйте по-другому, по-новому, тогда и ваша жизнь изменится, и я уверена - в лучшую сторону", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Ольга Бужинская, обращаясь на церемонии закрытия к участникам смены.

"Территория смыслов" проходит с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходит в смешанном формате - часть участников находятся на площадке форума, а часть подключается дистанционно.