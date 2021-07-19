Спасательный круг с корабля Севфлота "Адмирал Харламов" стал талисманом Конюхова в Арктике

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Российский путешественник-одиночка Федор Конюхов в свою экспедицию по изучению микропластика в Арктике взял на Северный полюс спасательный круг с большого противолодочного корабля Северного флота "Адмирал Харламов" в качестве талисмана, сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"Федор Конюхов в свою первую экспедицию на Северном полюсе взял в виде талисмана спасательный круг с большого противолодочного корабля Северного флота "Адмирал Харламов". Круг был одним из экспонатов выставки под названием "PQ - QP". Секретная миссия адмирала Харламова", посвященной 80-летию начала поставок в СССР военной техники по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении флота.

В ведомстве добавили, что выставка была открыта в день отправления экспедиции, 11 июля, на атомном ледоколе "50 лет Победы" госкорпорации "Росатом". На ней представили адмиральский китель, фуражку, комплект командных циркулей, одну из двух сохранившихся визиток адмирала Николая Харламова, нигде не представленные ранее и хранившиеся в личной коллекции потомков советского флотоводца редкие архивные материалы и до недавнего времени находившиеся под грифом "совершенно секретно" фото и видео архивы.

Федор Конюхов отправился на Северный полюс 11 июля из Мурманска на борту атомного ледокола "50 лет Победы". В одном из самых труднодоступных мест мира путешественник разбил мини-полярную станцию на льдине, где в течение 10 дней в дрейфе по Северному Ледовитому океану он изучит интенсивность таяния льдов, маршруты их дрейфа, а также сделает анализ воды в океане на наличие микропластика. Свою одиночную экспедицию Конюхов посвятил адмиралу Николаю Харламову и 80-летию создания арктических конвоев во время Великой Отечественной войны, а также экологическому проекту "Чистая Арктика", идея которого направлена на создание единой программы по очистке арктических территорий.

Арктические конвои доставляли в СССР грузы по ленд-лизу во время Второй мировой войны. Они отправлялись из портов Англии и Шотландии через бассейн Атлантического и моря бассейна Северного Ледовитого океанов в Архангельск и Мурманск. Согласно подсчетам, арктические конвои доставили в СССР около половины всех грузов по ленд-лизу.