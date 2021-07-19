"Известия": каждый пятый ребенок неадекватно оценивает уровень достатка своей семьи

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Каждый пятый родитель отмечает, что его ребенок плохо представляет себе уровень достатка своей семьи. Еще 40% взрослых говорят, что их дети адекватно оценивают финансовые возможности родителей, но все равно иногда просят купить чрезмерно дорогую вещь, пишет газета "Известия" со ссылкой на опрос СК "Росгосстрах жизнь" и Maximum education.

Большинство родителей (87%) дают своим детям карманные деньги. Почти каждый третий взрослый (30%) отметил, что, как правило, эти деньги тратятся бездумно, свидетельствуют результаты опроса.

Также во время исследования школьникам предлагалось ответить на вопрос: "Сталкивался ли ты хотя бы раз с финансовым мошенничеством (звонили ли злоумышленники по телефону, обманывали ли в онлайн-играх)"? Родителям нужно было ответить на аналогичный вопрос. Положительно ответили 76% детей и 28% взрослых. При этом 50% родителей были уверены, что их дети не сталкивались с финансовым мошенничеством.

Согласно результатам опроса, каждый третий ребенок не знает, что такое НДС, почти половина - что такое НДФЛ, а 20% не умеют защищаться от финансового мошенничества.

Школьники и родители приветствуют обучение финансовой грамотности в образовательном учреждении. Эту инициативу поддержали 90% детей и 83% взрослых. Треть родителей считает, что обучать финансовой грамотности нужно с 6-10 лет, а 25% заявили, что лучше начать учиться этому с 10-12 лет. Некоторые взрослые (16%) посчитали уместным обучение уже с 5-6 лет.

Около 13% всех жертв кибермошенников - люди в возрасте моложе 20 лет, заявили изданию в ЦБ. Там добавили, что считают очень важным работу по повышению финансовой грамотности в сфере кибербезопасности, в том числе среди детей и подростков.

Обучение финансовой грамотности

Ранее Банк России анонсировал преподавание учебными заведениями финансовой грамотности для школьников 1-9 классов. Обучение по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями школьные программы могут быть изменены в 2021 году. В начальной школе элементам финансовой грамотности будет отведено время на уроках математики, и "Окружающий мир", а для учеников 5-9 классов - на уроках обществознания, математики и географии. Школьников будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. В 5-9 классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и видов финансового мошенничества. Кроме того, школьникам предстоит научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы.