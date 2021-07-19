В Роспотребнадзоре выявили противовирусную активность штамма лактобацилл в отношении COVID

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл в отношении коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"Пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

Результаты проведенных исследований опубликованы в журнале Biomed Research International.