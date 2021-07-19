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Пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре выявили противовирусную активность штамма лактобацилл в отношении COVID

Пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий также проявляют выраженную активность против вирусов гриппа

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" обнаружили противовирусную активность одного из штаммов лактобацилл в отношении коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"Пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", - сказано в сообщении.

Результаты проведенных исследований опубликованы в журнале Biomed Research International.

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