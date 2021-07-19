Число заразившихся коронавирусом в Югре превысило 63 тысячи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 182, общее число заразившихся превысило 63 тыс. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

"63 047 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 19 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии 59 651 пациент в регионе выздоровел, 884 умерли.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешены с присутствием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена при заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.