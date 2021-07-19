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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 70 тыс. человек

Число заражений в регионе начало резко расти в конце июня

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области превысило 70 тыс. человек, за сутки выявили 234 заразившихся, это максимум с ноября прошлого года, когда было зафиксировано 235 заболевших за сутки, сообщает правительство региона в понедельник.

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"В Саратовской области зарегистрированы 234 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 70 118 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели с начала пандемии 65 689 человек, в том числе 145 за последние сутки.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце июня, рост продолжается ежедневно. В связи с этим в области вводятся новые койки в ковидных госпиталях - всего добавлено 600 мест, власти не исключают открытия дополнительных мест. Также вводятся новые ограничения.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы, с ограничениями работают заведения общественного питания, детские лагеря. Сделавшим прививку от коронавируса предоставляется дополнительный выходной.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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