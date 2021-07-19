Центр Кулакова получит 310 млн рублей на покупку роботизированной системы "Да Винчи"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Национальному медицинскому исследовательскому центру акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова направят 310 млн рублей на покупку робот-ассистированной хирургической системы "Да Винчи", позволяющей проводить высокотехнологичные операции максимально точно и с минимальными повреждениями окружающих тканей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Направим Национальному медицинскому исследовательскому центру акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова 310 млн рублей. Средства пойдут на приобретение хирургической роботизированной системы "Да Винчи", - сказал он.

Как пояснил премьер, дорогостоящее оборудование необходимо для проведения сверхточных и сложных операций. Использование робота-ассистента позволяет снизить риск осложнений у будущих мам, указал он. "И эта высокотехнологичная помощь будет доступна еще большему числу женщин. Ведь в центре имени Кулакова принимают пациентов со всей страны", - добавил Мишустин.

Глава российского кабмина подчеркнул, что работа по обновлению оборудования в роддомах, больницах, других объектах здравоохранения будет продолжена. "Для правительства эта тема - одна из приоритетных, ведь за каждым таким решением - жизнь и здоровье наших граждан", - заключил он.