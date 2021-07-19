Авиакомпания "Сибирь" запустила рейс Анадырь - Иркутск

ТАСС, 19 июля. Авиакомпания "Сибирь" начала выполнение рейсов из Анадыря на Чукотке в Иркутск, сообщил в понедельник ТАСС и. о. заместителя губернатора - начальника департамента промышленной политики правительства округа Андрей Быков.

"Рейс Анадырь - Иркутск - Анадырь выполняется авиакомпанией "Сибирь". Для жителей региона появление этого рейса улучшит транспортное сообщение, позволит строить отпускной маршрут, минуя аэропорты Москвы", - сказал Быков.

Он добавил, что рейс выполняется на условиях софинансирования из федерального и окружного бюджетов. Стоимость специального тарифа - около 13,7 тыс. рублей. На состоявшемся в понедельник первом рейсе в округ прилетели 46 пассажиров, вылетели в обратном направлении 57 человек.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре. Из Анадыря можно улететь в Москву, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, ряд населенных пунктов округа.