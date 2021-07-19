Коэффициент распространения ковида в России остался на уровне 1,02

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник остался на уровне 1,02. В Москве показатель снизился до 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель остается ниже единицы только в двух из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся - Москве и Санкт-Петербурге (0,99).

В Подмосковье и Нижегородской области индикатор составил 1,01, в Ростовской и Свердловской областях - 1,04, в Иркутской и Воронежской - 1,08. В Самарской области он увеличился до 1,1, а в Красноярском крае, напротив, снизился до 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.