Власти Новгородской области ввели карантин из-за вспышки бешенства в Холмском районе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Карантин из-за вспышки бешенства введен на территории Красноборского сельского поселения Холмского района Новгородской области, где в выходные дни был зафиксирован очаг в деревне Петрово. Об этом говорится в указе губернатора Новгородской области Андрея Никитина, опубликованном в понедельник.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству до 19 сентября 2021 года на территории Красноборского сельского поселения Холмского района Новгородской области", - говорится в документе.

На период действия карантина запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции и персонала, привлеченного для ликвидации очага, а также тех, кто проживает на данной территории.

Запрещается ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, нельзя перемещать или перегруппировывать животных, подверженных заражению, снимать шкуры. Кроме того, указом запрещается охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов. В самом населенном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, восприимчивых к бешенству, вывоз таких животных.

Как ТАСС сообщал ранее, очаг бешенства зафиксирован в деревне Петрово Холмского района Новгородской области, где ребенка укусила дикая енотовидная собака, которая 16 июля вышла из леса в населенный пункт. Специалисты Холмской райветстанции в тот же день отобрали патологический материал и направили его для исследования в Новгородскую областную ветеринарную лабораторию. По результатам лабораторного исследования 17 июля установлено бешенство. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

Бешенство - опасная для человека и теплокровных животных всех видов болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и приводящая к летальному исходу.