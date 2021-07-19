Серебряную ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный собор

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Серебряная с позолотой риза-оклад передана из фондов Национального музея Татарстана Казанской епархии для размещения в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери.

"Собор совершенно новый, а это внутренняя связь, которая идет от того образа, который был прославлен здесь, в Казани. Все соприкасалось с этим образом, люди это видели как единое целое. Это настоящий мост как благословение божие из того времени в новый собор. Для нас это очень большая радость. Риза будет напоминать о том, какой величественный был храм, как любили люди бога, как сейчас эта внутренняя связь передается в жизнь при желании", - сказал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на церемонии передачи оклада.

Оклад чудотворной иконы в бронированной машине с сопровождением охраны доставлен в собор.

Серебряный оклад Казанской иконы Божией Матери

Массивный оклад, в составе которого шесть предметов, поступил в музей в 1939 году из общины Петропавловской церкви, куда был привезен из закрытого в начале 30-х Казанского женского Богородицкого монастыря. Комплекс оклада формировался на протяжении XVII-XIX веков ювелирами Казани и, возможно, Москвы. Малая рама является окладом к иконе-раме, сюжеты на 12 клеймах посвящены праздникам Богородицы. На клеймах внешней рамы отражены мотивы "Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы" митрополита Ермогена.

Не все предметы были частью единого комплекса изначально. Судя по дореволюционным фотографиям, киот из Национального музея вошел в состав оклада позже, что не умаляет его значимости. В этом окладе до 1904 года в соборе и находилась явленная Казанская икона Божией Матери.

Риза состоит из трех частей - киота, средника и рамы-оклада, на которых есть клейма. Рама-оклад датирована 1739 годом, малый оклад - 1825 годом, киот к иконе датируется 1890 годом. Риза изготовлена из серебра в технике чеканки, выколотки, гравировки и золочения со вставками из жемчуга и цветного стекла.

Открытие восстанавливаемого в Татарстане храма Казанской иконы Божией Матери состоится 21 июля - день, когда Русская православная церковь отмечает праздник в честь этой иконы.