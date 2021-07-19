В Самарской области число обеспеченных жильем детей-сирот увеличится на 13% в 2021 году

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Количество детей сирот, которых власти Самарской области обеспечат собственным жильем, увеличится за год более чем на 13% и достигнет 680 человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В этом году в Самарской области новое жилье получат 680 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество новоселов растет с каждым годом. Для сравнения, в 2020 году их было чуть менее 600 человек. Всего же за несколько лет свои квартиры получили более 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Для обеспечения жильем детей-сирот в 2021 году предусмотрено более 900 млн рублей, которые распределены в 36 муниципалитетах. Сейчас в Самарской области необходимо обеспечить жильем около 2,9 тыс. человек из этой льготной категории.

Детям-сиротам предоставляют квартиры на первичном или вторичном рынке по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях, а также в приемных семьях с 18 лет. Площадь каждой квартиры должна составлять не менее 33 кв. метров.