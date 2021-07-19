Саудовские власти разрешат выезд из страны только полностью привитым гражданам

ТАСС, 19 июля. Власти Саудовской Аравии с 9 августа разрешат выезд за пределы королевства только тем гражданам, кто получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщило в понедельник Министерство внутренних дел Саудовской Аравии в Twitter .

В свете "появления [новых] штаммов вируса [COVID-19] и снижения эффективности одной дозы вакцины в борьбе с этими штаммами", а также ввиду того, что "страны по всему миру сталкиваются с новыми волнами пандемии [коронавируса]" было решено обязать всех граждан "получить вторую дозу вакцины от нового коронавируса для выезда за пределы королевства", следует из сообщения ведомства.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса вступят в силу 9 августа. Вместе с тем исключение составят лица в возрасте до 12 лет, при условии, что они предоставят утвержденный центральным банком королевства страховой полис, покрывающий риски, связанные с COVID-19, за пределами страны, а также те граждане, кто уже переболел коронавирусом не более шести месяцев назад, либо переболел им и получил одну дозу вакцины.

В Саудовской Аравии одобрили четыре препарата против коронавируса, а именно вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Кроме того, саудовские власти считают безопасным вакцинацию от COVID-19 одного человека первой и второй дозами вакцины разных производителей.

По данным Минздрава королевства в стране с населением 34,2 млн человек было введено уже более 22 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 18 июля было зарегистрировано 1 055 новых случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли в результате осложнений, 1 143 пациента выздоровели. С начала эпидемии в стране зафиксировано 509 576 случаев инфицирования, 8 075 заболевших умерли. В настоящий момент лечение проходят 10 805 человек, 1 420 человек находятся в реанимации.