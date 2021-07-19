В Татарстане объявили штормовое предупреждение

КАЗАНЬ, 19 июля./ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане из-за ожидаемых сильных дождей, гроз и порывов ветра до 24 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан".

"Штормовое предупреждение. Вечером 19 июля, ночью и днем 20 июля на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, град, кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с, днем 20 июля в период с 10 до 20 часов локально шквал до 24 м/с, сильный дождь и ливень", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории республики солнечно, осадков не наблюдается. Температура воздуха составляет около 29 градусов тепла.

На прошлой неделе на Казань обрушились дожди, грозы и порывистый ветер. В результате с одного из зданий сорвало крышу, повалило деревья и затопило улицы.

МЧС Татарстана рекомендует при сильных порывах ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи, водителям быть предельно внимательными при дорожном движении, пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.