В Новгородской области вновь вводят ограничения на регистрацию брака в присутствии гостей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Власти Новгородской области вновь ввели ограничения на заключение браков в присутствии гостей, торжественную церемонию разрешено проводить в присутствии не более 10 приглашенных. Об этом сообщил в понедельник губернатор Андрей Никитин на заседании оперштаба.

"В связи со складывающейся обстановкой мы вынуждены вновь ввести ограничения на регистрацию браков. Ранее было до 25 гостей, теперь мы вновь вводим ограничение - не более 10 гостей, включая фотографов и видеооператоров", - сказал он.

Регистрация браков была полностью отменена в условиях пандемии с 1 апреля по 31 мая 2020 года. В конце июля прошлого года власти разрешили присутствие на регистрации вместе с гостями не более 15 человек. Вновь ужесточение ограничений произошло 1 ноября 2020 года, когда на регистрацию стали пускать, помимо молодоженов, только приглашенного фотографа. Эти ограничения были сняты в феврале этого года, когда на свадьбы смогли приходить до 25 человек.

По данным регионального оперативного штаба, на 18 июля суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 159 человек. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе - 34 446, выздоровели - 32 663 человек, 195 пациентов умерли.