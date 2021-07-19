В Дагестане за последний месяц третье село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Дербентского района Дагестана закрыли на карантин село Мугарты из-за вспышки коронавируса. Ограничения будут действовать до 29 июля, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы администрации муниципалитета Айдын Мамедов.

Ранее село Гапшима Акушинского района и Урахи Сергокалинского района закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.

"Под руководством главы Дербентского района Мавсума Рагимова состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета. Здесь обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в селе Мугарты, где специалисты провели забор 210 мазков на коронавирус и выявили 31 положительный результат. В этой связи, с учетом предложений Роспотребнадзора, принято решение ввести ограничительные мероприятия в селе. Главой района издано постановление о закрытии населенного пункта на карантин с 16 июля по 29 июля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции за пределы села Мугарты ограничен въезд (выезд) из населенного пункта, в том числе пешим ходом.

"Указанные ограничения не распространяются на въезд и выезд спецслужб и служб, обеспечивающих помощь и бесперебойное действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - добавил он.

Как рассказали в администрации района, жителям рекомендовано не покидать без экстренной необходимости место жительства и строго соблюдать режим самоизоляции.

"В настоящее время силами районной администрации проводится дезинфекция на предприятиях торговли, в аптеках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением", - сказал представитель администрации района.

В селе Мугарты проживают более 1 700 человек.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан на 19 июля, в регионе 39 299 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+199 за сутки).