Из аэропорта Перми возобновляют прямые полеты в Турцию

ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Возобновляются прямые рейсы из Перми в Стамбул авиакомпании Nordwind Airlines, сообщили в понедельник в Instagram-аккаунте министерства транспорта Пермского края.

"Авиакомпания Nordwind Airlines расширяет спектр предложений на прямые регулярные перелеты из международного аэропорта "Пермь". В летнем расписании возобновляется регулярная полетная программа в Стамбул. Первый рейс компании из Перми в культурный центр Турции запланирован на 21 июля", - говорится в сообщении.

Запланирован один рейс в неделю, вылет из Перми вечером в среду. Обратный рейс будет вылетать ночью в четверг. Полеты будут проходить самолетах Boeing 737-800, время в полете составляет от чуть более четырех часов.

Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.