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В школах Подмосковья отменили бумажные медсправки по болезни

Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бумажные медицинские справки, подтверждающие пропуск занятий учеником по болезни, отменили в Московской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С 1 сентября в подмосковные школы не нужно больше приносить бумажную справку из поликлиники после болезни. Образовательные учреждения автоматически будут получать информацию о заболевших учениках из поликлиники, и у ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине - по болезни", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что благодаря новому сервису преподаватель будет оперативно проинформирован о причинах отсутствия ребенка на уроке, а сам школьник после выхода уже может не приносить справку из медицинского учреждения.

"Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу - все данные об отсутствии по болезни будут проставляться на Школьном портале автоматически. Таким образом, после болезни справку приносить в школу не нужно. Данные обновляются каждые 15-30 минут. Отмечу, что такая функция возможна только для государственных областных медучреждений", - уточнила Каклюгина.

Как уточнили в министерстве, раньше родители были обязаны информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка лично или через электронный дневник.

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