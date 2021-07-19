В Пермском крае за неделю развернули свыше 500 ковидных коек

ПЕРМЬ, 19 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края открыло дополнительно 530 коек для заразившихся коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшнее утро развернуты 4 786 коек", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в прошлый понедельник в регионе было развернуто 4 256 коек. Доля свободного коечного фонда составляет 25,4%.

Всего проходит лечение в больницах 2 391 пациент. 200 человек в тяжелом состоянии, 73 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 935 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого 9,5 тыс. человек находятся дома на карантине.

Число заболевших за сутки в Пермском крае впервые превысило 400 с начала пандемии. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий. Исключение было сделано для профессиональных клубов и команд, которые могут проводить матчи и тренировки по согласованию с Роспотребнадзором, но с не более чем 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае на 19 июля выявлено 67,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.