В Краснодаре приостановлен проект по преобразованию центральных улиц в пешеходные зоны

КРАСНОДАР, 19 июля./ТАСС/. Губернатор Вениамин Кондратьев распорядился приставить реализацию проекта по преобразованию улиц исторического центра Краснодара в пешеходные зоны до проведения общественных обсуждений. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее власти Краснодара рассматривали возможность создания в историческом центре города пешеходных зон, проект был назван "7 улиц".

"Любые изменения необходимо выносить на публичное обсуждение, чтобы четко понимать, как горожане их воспримут. В первую очередь важно создать многоярусные парковки по периметру исторического центра. Необходимы и исторические объекты, чтобы, прогуливаясь по пешеходным улицам, людям было на что посмотреть. Вопросов много, поэтому реализацию проекта приостановим, пока полностью его не проработаем", - говорится в сообщении главы региона.

Уточняется, что проект предусматривает сужение проезжей части улиц, расширение тротуаров, ограничения движения транспортных средств.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, в городе существует проблема пробок.