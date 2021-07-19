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Губернатор Ставрополья сообщил о смерти от коронавируса "идейной антипрививочницы"

Он также рассказал о женщине, которая поменяла свое мнение о вакцинации после болезни

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/.  На Ставрополье умерла "идейная антипрививочница", у которой был подтвержден коронавирус, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

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"К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтвержден коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок - вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твёрдо в этом уверен", - написал Владимиров в Instagram.

При этом он также рассказал о случае, когда женщина-медик, которая была стойкой противницей вакцинации, после перенесшего COVID-19 и выздоровления поменяла свое мнение о необходимости прививок против коронавируса.

С начала пандемии в крае зафиксировано 61 021 случай коронавируса, выздоровели 55 384 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 800 пациентов.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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