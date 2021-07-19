В Северной Осетии будет создан первый в СКФО математический центр

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе научно-образовательный математический центр будет создан в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил Алан Огоев - ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л.Хетагурова (СОГУ), на базе которого будет создан центр.

"Региональный научно-образовательный математический центр поможет поднять уровень математического образования в СКФО. Одаренные дети должны получать блестящее образование и производить интеллектуальный продукт в своей стране. Центр займется актуальными проблемами теоретической и прикладной математики, вычислительной информатики, криптографии и других смежных областей наук", - сказал Огоев.

Совместная заявка создание центра, открытие которого планируется этим летом, поступила от Северо-Кавказского федерального университета, Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова и Владикавказского научного центра РАН. Инициатива была поддержана Минобрнауки России.

Объем финансирования составит 40 млн рублей в год.

Центр будет способствовать повышению качества математического образования в школах и вузах округа, обеспечит передовой уровень фундаментальных и прикладных научных исследований. Наработки вузов-партнеров, их кадровый потенциал будут использоваться для повышения качества математического образования в округе.

Большое внимание в центре будет уделяться работе со школьниками. Их подготовят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Особо одаренных ребят ждет погружение в олимпиадную математику. Заниматься со школьниками будут ведущие преподаватели, а также талантливые магистранты и аспиранты вузов.