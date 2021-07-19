Более 600 детей прошли реабилитацию после COVID-19 в Подмосковье за год

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 600 детей прошли реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции в Московской области за год работы санаторного отделения научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

"Наши пациенты проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс, в которых входят 14 видов терапии - различные массажи, водолечение, гальванизация, динамические, импульсные и синусно-модулярные токи, спелеотерапия и другие. За год работы реабилитацию от COVID-19 прошли более 600 детей из Московской области. Индивидуальная оздоровительная программа тщательно подбирается для каждого конкретного пациента", - привели в пресс-службе слова директора НИКИ детства Минздрава Московской области Нисо Одинаевой.

В министерстве рассказали, что в основе реабилитации лежит особый вид дыхательной гимнастики. Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка.

Детская программа реабилитации от COVID-19 на базе санаторного отделения научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области работает в Подмосковье с июля 2020 года. В центре проходят восстановительные процедуры дети от трех до 14 лет, переболевшие COVID-19. Одновременно проходить реабилитацию в центре могут 45 детей. Дети младшего возраста могут находиться на лечении с одним из родителей.