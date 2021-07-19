В Ростовской области из-за пандемии отменили фестиваль "Осада Азова"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", посвященный событиям 1641 года, в ходе которых донские и запорожские казаки обороняли город от многократно превосходящих турецких войск, отменен в Ростовской области из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщили организаторы фестиваля.

"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой одно из ярких туристических событий юга России - фестиваль "Осада Азова", который был запланирован на 7 августа 2021 года, не состоится", - говорится в распространенном сообщении.

В условиях отмены фестиваля организаторы призвали поддержать его в онлайн-голосовании "Сокровища России", организованном журналом National Geographic Traveler.

Фестиваль "Осада Азова" является военно-историческим фестивалем, который традиционно проходит в начале августа на территории Азовской крепости. Центральным событием фестиваля является театрализованная реконструкция Азовского осадного сидения донских казаков 1641 года. В 2020 году мероприятия фестиваля так же были отменены из-за пандемиикоронавируса.