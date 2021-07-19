Более 30 тыс. семей в Подмосковье получили выплаты на новорожденных

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. семей в Московской области получили с начала года выплаты на новорожденных, сообщила в понедельник пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья

"С начала года свыше 30 тыс. семей в Подмосковье получили денежные выплаты на новорожденных. Размер выплаты на приобретение средств по уходу за новорожденными составляет 20 тыс. рублей. Для рожениц в Московской области есть альтернатива. Вместо выплаты они могут получить подарочный набор - "губернаторскую коробку" для новорожденного "Я родился в Подмосковье", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она уточнила, что оформить набор или выбрать денежную выплату молодой маме можно, не выходя из роддома.

Выплата предоставляется гражданам России на каждого новорожденного при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области. Денежные средства перечисляются в течение десяти рабочих дней.