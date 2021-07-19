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Дело Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова Павлов не намерен покидать Россию на фоне возбуждение уголовного дела

Иван Павлов рассказал, что прожил в стране 50 лет и вся его работа связана с Россией. По его словам, он планирует остаться на родине и продолжать работать

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов не собирается покидать Россию, несмотря на возбужденное в его отношении уголовное дело. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Я не собираюсь этого делать, я здесь прожил 50 лет, вся моя работа связана с Россией. Здесь я планирую оставаться и дальше, здесь я планирую продолжать работать", - сказал он.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о наложении ряда запретов на Павлова. При этом суд исключил из описательной части указание на то, что Павлов может скрыться от следствия. В числе запретов: общение со свидетелями по его уголовному делу, пользование всеми видами связи (включая интернет, телефон и почтовую корреспонденцию), кроме как для общения со следователем, инспектором ФСИН и экстренными службами. Адвокат обжаловал это решение.

В отношении Павлова возбуждено уголовное дело, ему вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.

Кроме того, Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт адвокатского объединения "Команда 29", созданного Павловым. В пояснительной записке указывается, что на сайте размещались некие материалы нежелательной организации Společnost Svobody Informace. В организации отрицают какую-либо связь с этой структурой. Однако руководство "Команды 29" приняло решение о роспуске.

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