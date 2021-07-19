Синоптики предупредили о 37-градусной жаре в некоторых регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Грозы, дожди ожидаются в регионах Уральского федерального округа ближайшие три дня. Днем в некоторых регионах будет теплее 30 градусов, а в Челябинской области прогнозируется 37-градусная жара, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 20 июля] переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 25-39", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что в среду и четверг в регионе ожидаются дожди, грозы с порывами ветра до 15-17 м/с.

По данным челябинских синоптиков, в регионе воздух к четвергу прогреется до плюс 37 градусов, возможны дожди и грозы с порывами ветра до 17-20 м/с, во вторник утром - туманы. В Курганской области осадки ожидаются лишь в четверг, температура в регионе поднимется до 34 градусов.

Как сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, в Тюменской области температура будет до плюс 34 градусов, возможны небольшие дожди, в среду днем и весь четверг - грозы с порывами ветра до 14 м/с. В Ханты-Мансийском автономном округе потеплеет до 30 градусов, ожидаются дожди и местами грозы с порывами ветра до 14-18 м/с. До четверга кратковременные дожди пройдут и в Ямало-Ненецком автономном округе, температура воздуха в регионе поднимется до плюс 25 градусов, а в среду местами до 30.