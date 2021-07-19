Томская область вновь привлекла частную клинику, чтобы сократить нагрузку на скорую

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение привлечь одну из частных неотложных служб региона для реагирования на вызовы скорой помощи, чтобы сократить выросшую на нагрузку на медиков. Клиника должна забрать на себя до 180 из 650 вызовов в день, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Оперативный штаб принял решение привлечь к оказанию медицинских услуг одну из частных неотложных служб. Такой способ снизить нагрузку на скорую помощь и неотложные бригады поликлиник оперштаб уже использовал во вторую волну подъема заболевания прошлой осенью, и он себя оправдал", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Томской области по социальной политике Алены Левко.

Уточняется, что специалисты одной из частных клиник Томска возьмут на себя около 180 вызовов скорой помощи в сутки, чтобы снизить нагрузку на бригады и врачей в поликлиниках. Частная служба укомплектована необходимыми кадрами и уже вышла на линию. Она будет обслуживать вызовы, которые ранее передавались скорой помощью в кабинеты неотложной помощи поликлиник. Расходы по оказанию услуг возьмет на себя областной бюджет.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения, сейчас в оперативную дежурную службу станции скорой медицинской помощи поступает до 1,5 тыс. звонков в сутки, организуется около 600-650 выездов, треть из которых и заберет на себя коммерческая структура. Ранее летом число вызовов не превышало 500 в сутки.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано 35 746 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 33 067 пациентов, умерли 495 человек. При этом с начала июня в регионе наблюдается прирост заболеваемости, число ежедневных случаев заражения выросло в четыре раза - с 23 до 109 случаев в сутки.