Волонтеры будут заниматься оформлением документов для сертификатов о вакцинации на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Волонтеров привлекут к заполнению документов для сертификатов о вакцинации в Екатеринбурге. Такой шаг позволит разгрузить медиков и ускорить получение документа екатеринбуржцами, сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургской администрации.

В региональном оперштабе Свердловской области 24 июня сообщили о зафиксированных случаях медленной выгрузки сертификатов о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг. Перебои с публикацией наблюдаются из-за увеличившегося числа привитых жителей региона.

"В обязанности волонтеров входит внесение информации о поставивших прививку в компьютерные программы для того, чтобы горожане могли быстрее получить сертификаты о прививках. Волонтеров привлекают потому, что эту работу выполняют медики", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в городской администрации, привлечение волонтеров позволит высвободить время медиков для проведения вакцинации и общения с пациентами. Конкретные обязанности и график работы добровольцев руководство больниц будет определять самостоятельно.

В свердловском региональном оперштабе ТАСС пояснили, что сейчас в областных медучреждениях первый компонент получили больше 810 тыс. человек, а второй - около 583 тыс. человек. Как сообщил ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании с главными федеральными экспертами, по состоянию на 20 июня в Свердловской области было привито 28% населения.