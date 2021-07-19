В Пензенской области число вакансий на рынке труда вдвое превысило число безработных

ТАСС, 19 июля. Уровень регистрируемой безработицы в Пензенской области в июле снизился в 4,8 раза по сравнению с пиковыми значениями сентября 2020 года, при этом количество вакансий вдвое больше числа безработных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда региона.

"В июле в органах службы занятости на учете состоит 7 268 безработных граждан, что в 4,8 раза ниже по сравнению с пиковым периодом 2020 года. На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет 1,1% от численности рабочей силы, что ниже по сравнению с максимальным уровнем 2020 года (5,2%)", - отметили в министерстве.

Рост безработицы в Пензенской области фиксировали с апреля по сентябрь 2020 года, во время пика численность безработных составляла более 34,7 тыс. человек. Через полгода, в марте 2021 года безработными числились 12,6 тыс. человек, а к июлю эта цифра сократилась еще вдвое.

Как пояснили в Минтруде региона, снижение числа безработных наблюдается во всех регионах Приволжского федерального округа, но в ряде из них уровень регистрируемой безработицы существенно выше, чем в Пензенской области. Так, в Башкирии он составляет 2,2%, в Оренбургской области - 1,6%, в Кировской области - 1,5%.

На сегодняшний день в Пензенской области открыто более 16 тыс. вакансий на рынке труда. Почти четвертая часть из них - это вакансии в обрабатывающих производствах. Также требуются сотрудники на предприятиях сельского хозяйства, в госуправлении, в сфере торговли и здравоохранения.