Под Волгоградом открыли памятник покровителю медработников святителю Луке

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Памятник родоначальнику современной хирургии профессору Войно-Ясенецкому - святителю Луке - установлен на территории одного из ведущих медучреждений Волгоградской области, специалисты которого с первых дней включились в общую борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации.

"Место установки памятника покровителю медработников выбрано не случайно - городская клиническая больница № 3 города Волжского, это одно из ведущих медучреждений Заволжья. Его специалисты практически с первых дней включились в общую борьбу с COVID-19. По информации облздрава, монумент в честь покровителя медработников авторства Ризвана Садыхова создан и установлен за счет благотворительных средств", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя комитета по здравоохранению региона Марины Гаврилиной, на сегодняшний день в ковидных госпиталях региона лечится порядка 4 тыс. пациентов, в инфекционном госпитале городской клинической больницы № 3 города Волжского - 230 человек. Открытый памятник знаменитому хирургу, который спасал человеческие жизни до Великой Отечественной войны, во время и после нее, был репрессирован и награжден сталинской премией, станет напоминанием молодым врачам, студентам медвузов, что значит беззаветное служение людям. Возможно, больница в дальнейшем будет нести имя профессора Войно-Ясенецкого - святителя Луки, добавила Гаврилина.

Освящение памятника провел епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. Перед монтажом проведено благоустройство и озеленение прилегающей зоны, добавили в пресс-службе.