Самарский оперштаб ввел ограничения для общепита и салонов красоты из-за эпидобстановки

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Самарской области ввел новые ограничения для фуд-кортов в ТЦ, салонов красоты и парикмахерских, сообщается в понедельник в телеграм-канале регионального правительства. Помимо этого, в регионе вводится запрет на деятельность танцевальных площадок, фан-зон, проведение корпоративов.

"Решения регионального оперштаба по предотвращению распространения COVID-19, вступающие в действие с 20 июля: запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. В дополнение к запрету работы ночных клубов, который не снимался; запрещаются корпоративы; закрываются зоны фут-кортов в торговых центрах. Работа возможно только по заказу еды навынос", - говорится в сообщении.

Кроме того, посещение МФЦ, салонов красоты, парикмахерских будет возможно по предварительной записи. В сообщении сказано, что полный перечень ограничительных мер будет содержатся в постановлении властей.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 19 июля в Самарской области выявлено порядка 72,1 тыс. случаев коронавируса. Медики вылечили более 67,8 тыс. пациентов, еще 2,5 тыс. человек умерли.