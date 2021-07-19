С 2022 года в России запустят проект новой системы медицинской реабилитации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Проект новой системы медицинской реабилитации будет запущен в РФ с 2022 года. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза, сообщила в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"С 2022 года начнется полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза", - сказала она на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.