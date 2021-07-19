На Ставрополье число ковидных коек увеличат на 12%

ПЯТИГОРСК, 19 июля. /ТАСС/. Медики Ставрополья развернут дополнительно 300 мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом в течение недели. Общее число ковидных коек превысит 2,8 тыс., сообщила пресс-служба губернатора края.

"До конца недели в медицинских учреждениях края будут развернуты еще 300 коек для лечения COVID-пациентов. Общее их количество составит около 2,8 тысячи", - сказано в сообщении. Таким образом, число коек увеличится на 12%.

По данным пресс-службы, в крае активными темпами идет вакцинация. "На 80% выполнен план вакцинации в Красногвардейском округе. Высокими темпами идет прививочная кампания в Кочубеевском, Минераловодском, Степновском округах. По наблюдениям медиков, на этих территориях сократился прирост пациентов с COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что при сохранении существующей динамики вакцинации Ставрополье сможет нынешней осенью выйти на уровень формирования коллективного иммунитета.

С начала пандемии в крае зафиксирован 61 021 случай коронавируса, выздоровели 55 384 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 800 пациентов.