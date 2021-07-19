Голикова: смертность от туберкулеза и ВИЧ-инфекций снизились за пять месяцев 2021 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, а также младенческая смертность снизились по итогам 5 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"К сожалению, увеличение смертности, связанной с Covid-19 и его последствиями, внесло коррективы в положительную динамику этих показателей (рост численности населения РФ и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет - прим. ТАСС). Но в то же время по итогам 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза - на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, - на 14,1%, и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%", - сказала она на заседании совета по с стратегическому развитию и национальным проектам.